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Баррель нефти ОПЕК 9 апреля подорожал на 0,4% — до $65,09
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Баррель нефти ОПЕК 9 апреля подорожал на 0,4% — до $65,09 

Прайм 1 час назад
Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 9 апреля, выросла на 0,27 доллара, или на 0,4% — до 65,09 доллара с 64,82 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Средняя цена барреля ОПЕК в апреле составляет 65,11 доллара, в 2018 году — 64,78 доллара.
В 2017 году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.
В 2013 году «корзина» в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.
Цена «корзины» ОПЕК определяется как среднее значение цен сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).
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