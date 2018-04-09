Банк России зарегистрировал допвыпуск и проспект акций ДВМП 

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco), сообщается в материалах регулятора.
"Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (город Москва), размещаемых путем открытой подписки", — говорится в сообщении.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А.
Совет директоров ДВМП в феврале одобрил увеличение уставного капитала компании на 3,4%, или на 100 миллионов рублей.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Основным акционером Fesco является группа «Сумма».