Банк России зарегистрировал допвыпуск и проспект акций ДВМП

"Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» ( город Москва ), размещаемых путем открытой подписки", — говорится в сообщении.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А.

Совет директоров ДВМП в феврале одобрил увеличение уставного капитала компании на 3,4%, или на 100 миллионов рублей.