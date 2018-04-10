Эксперт назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России 

Профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России.
«В конгресс США внесли законопроект о запрете, по крайней мере, американским инвесторам вкладываться в российские гособлигации. Это, на самом деле, будет очень, мягко говоря, неприятным событием, если это произойдёт», — сказал эксперт.
По его словам, ситуация на нефтяных рынках выглядит комфортной, но те распродажи, которые наблюдались в понедельник, 9 апреля, и видимо, будут наблюдаться во вторник, 10 апреля, на рынках акций и облигаций, связаны с тем, что американцы довели режим санкций до ситуации, когда инвесторы стали опасаться всего спектра российских бумаг.
Как считает Шибанов, поддержку рублю в данной ситуации оказывать не стоит, курс должны устанавливать рыночные механизмы.
Эксперт также отметил, что нужно поддерживать банки в обеспечении валютной ликвидности.
Ранее главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT превышение курсом евро отметки в 76 рублей в ходе торгов впервые с 4 мая 2016 года и рост доллара выше 62 рублей впервые с декабря 2016 года.