Ещё
Эксперт назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России.
«В конгресс США внесли законопроект о запрете, по крайней мере, американским инвесторам вкладываться в российские гособлигации. Это, на самом деле, будет очень, мягко говоря, неприятным событием, если это произойдёт», — сказал эксперт.
По его словам, ситуация на нефтяных рынках выглядит комфортной, но те распродажи, которые наблюдались в понедельник, 9 апреля, и видимо, будут наблюдаться во вторник, 10 апреля, на рынках акций и облигаций, связаны с тем, что американцы довели режим санкций до ситуации, когда инвесторы стали опасаться всего спектра российских бумаг.
Как считает Шибанов, поддержку рублю в данной ситуации оказывать не стоит, курс должны устанавливать рыночные механизмы.
Эксперт также отметил, что нужно поддерживать банки в обеспечении валютной ликвидности.
Ранее главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT превышение курсом евро отметки в 76 рублей в ходе торгов впервые с 4 мая 2016 года и рост доллара выше 62 рублей впервые с декабря 2016 года.
RT на русском: последние новости
Миллер: «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от украинского транзита «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома» ФАС признала Tele2 нарушителем из-за тарифов в национальном роуминге
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков490
Эрдоган раскритиковал Лаврова116
Китай пошел на уступки США в торговой войне417
Меркель анонсировала встречу без России410
В Москве объявили штормовое предупреждение3
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение