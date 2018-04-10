Эксперт назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России

Профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курса доллара и евро в России

«В конгресс США внесли законопроект о запрете, по крайней мере, американским инвесторам вкладываться в российские гособлигации. Это, на самом деле, будет очень, мягко говоря, неприятным событием, если это произойдёт», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация на нефтяных рынках выглядит комфортной, но те распродажи, которые наблюдались в понедельник, 9 апреля, и видимо, будут наблюдаться во вторник, 10 апреля, на рынках акций и облигаций, связаны с тем, что американцы довели режим санкций до ситуации, когда инвесторы стали опасаться всего спектра российских бумаг.

Как считает Шибанов, поддержку рублю в данной ситуации оказывать не стоит, курс должны устанавливать рыночные механизмы.

Эксперт также отметил, что нужно поддерживать банки в обеспечении валютной ликвидности.