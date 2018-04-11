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Московский и Марийский НПЗ планируют ввести в 2018 г по две установки переработки нефти
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Московский и Марийский НПЗ планируют ввести в 2018 г по две установки переработки нефти 

Прайм 47 минут назад
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром нефти" и Марийский НПЗ «Нового потока» планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию по две установки переработки нефти в рамках программы модернизации НПЗ, сообщил в интервью агентству «Прайм» глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство 127 установок вторичной переработки нефти. Завершены строительство, реконструкция и введены в эксплуатацию 63 установки вторичной переработки нефти.
"В 2018 году запланирован ввод четырех установок: двух установок каталитического риформинга «Газпромнефть-МНПЗ» и «Марийский НПЗ», установки гидроочистки бензина, гидрокрекинга «Марийский НПЗ», — ответил Алешин на вопрос о планах ввода установок переработки нефти на российских НПЗ.
Он отметил, что Ростехнадзор не видит рисков для неисполнения компаниями условий четырехсторонних соглашений.
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