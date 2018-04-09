Ещё
ФАС предупредила две компании о недостаточных поставках бензина на внутренний рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС предупредила две компании о недостаточных поставках бензина на внутренний рынок 

Rambler News Service 35 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила компаниям «ТАИФ НК» и «Фортеинвест» предупредительные письма о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в части поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на экспорт. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает ФАС, в марте 2018 года нефтяные компании ТАИФ и «Фортеинвест» увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок РФ. Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара.
По итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны ТАИФ и «Фортеинвест» сократилось до 12% и 4% от объема производства соответственно.
Такие действия противоречат четырехстороннему соглашению, которое было заключено в 2011 году между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, указывает ведомство.
«В случае невыполнения положений оглашения, ФАС России может принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Санкцией за такое нарушение может стать изъятие необоснованно полученного дохода», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
В «Русале» предупредили о риске технического дефолта из-за санкций США Дворкович пообещал дополнительную поддержку попавшим под санкции компаниям США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул258
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй88
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»140
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия174
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение