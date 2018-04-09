ФАС предупредила две компании о недостаточных поставках бензина на внутренний рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила компаниям «ТАИФ НК» и «Фортеинвест» предупредительные письма о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в части поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на экспорт. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ФАС, в марте 2018 года нефтяные компании ТАИФ и «Фортеинвест» увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок РФ. Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара.

По итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны ТАИФ и «Фортеинвест» сократилось до 12% и 4% от объема производства соответственно.

Такие действия противоречат четырехстороннему соглашению, которое было заключено в 2011 году между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, указывает ведомство.

«В случае невыполнения положений оглашения, ФАС России может принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Санкцией за такое нарушение может стать изъятие необоснованно полученного дохода», — говорится в сообщении.