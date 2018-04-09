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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ стремительно растут
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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ стремительно растут 

Прайм 25 минут назад
Оптовые цена на бензин значительно повысились на прошлой неделе. Рост цен на этот вид моторного топлива с начала года значительно опережает темпы роста инфляции, следует из данных агентства «Прайм».
Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 выросла со 2 по 6 апреля на 1,545 тысячи рублей за тонну, достигнув 46,441 тысячи рублей за тонну.
Бензин 95 Класс 5 подорожал на 932 рубля за тонну — до 47,554 тысячи рублей за тонну.
Цена на оптовые партии дизельного топливо зимнее Класс 5 повысились всего на 188 рублей — до 46,332 тысячи рублей за тонну. Это объясняется сокращением спроса в связи с переходом на летнее дизельное топливо.
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