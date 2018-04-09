S&P повысило рейтинги «ДОМ.РФ»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ДОМ.РФ» (бывшего АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» , АИЖК). Так, долгосрочные кредитные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте повышены с «BB+» до «BBB-» (прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»), краткосрочные — с «В» до «A-3», свидетельствует информация на сайте агентства.

«Теперь «ДОМ.РФ» имеет два инвестиционных рейтинга — от международных агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings », — комментируют в «ДОМ.РФ».

Как поясняется в релизе S&P, повышение рейтингов «ДОМ.РФ» последовало за аналогичным действием в отношении суверенных рейтингов России 23 февраля 2018 года. Рейтинги «ДОМ.РФ» поддерживаются мнением агентства об очень важной роли компании для властей РФ и ее очень прочных связей с правительством.

Вместе с тем негативное влияние на рейтинги «ДОМ.РФ» оказывают высокие риски концентрации в секторе жилой недвижимости и недавняя консолидация компанией банка «Российский Капитал» , что может сделать стратегию развития «ДОМ.РФ» в среднесрочной перспективе более сложной и оказать давление на запасы капитала, указывают аналитики.

Они напоминают, что в настоящее время «РосКап» консолидирован с «ДОМ.РФ». Объем активов банка сопоставим с объемом активов «ДОМ.РФ». «Насколько мы понимаем, большая часть проектов строительной компании » СУ-155 », принадлежащей банку, проходят процедуру банкротства, не учитываются в рамках консолидации и будут ликвидированы. В то же время, по имеющейся информации, банк был консолидирован с отрицательным капиталом в размере около 35 млрд рублей… Руководство намерено привести деятельность банка в соответствие со стратегией АО «ДОМ.РФ», преобразовав его в строительно-ипотечный банк в среднесрочной перспективе», — отмечают эксперты.

По их данным, в результате объединения двух структур консолидированный капитал «ДОМ.РФ» сократился со 143 млрд рублей по состоянию на конец 2016 года (до консолидации банка) до примерно 114 млрд к концу 2017-го, в то время как совокупные активы за тот же период увеличились с 324 млрд до 790 млрд рублей, что привело к существенному сокращению прежде очень значительных запасов капитала «ДОМ.РФ». В результате коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, снизился с 32% до 9,4%. Это обусловило снижение оценки характеристик собственной кредитоспособности «ДОМ.РФ» с «bb» до «bb-».

«Насколько мы понимаем, консолидация АО «ДОМ.РФ» с банком «Российский Капитал» требует значительных усилий, связанных с адаптацией банковского бизнеса и урегулированием проблемных активов. В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что отрицательный капитал банка будет восстановлен в течение 2018 года практически без давления на консолидированные показатели. Мы также считаем, что в ближайшие 18—24 месяца не произойдет значительного увеличения проблемных кредитов или убытков по кредитам», — пишут аналитики S&P.

По их мнению, «ДОМ.РФ» продолжит демонстрировать высокие показатели прибыльности, что будет поддерживать его способность генерировать капитал (чистая прибыль компании за 2017 год составила около 18 млрд рублей по МСФО). В агентстве ожидают, что «ДОМ.РФ» продолжит выполнять важные функции института развития, включая выполнение государственных жилищных программ. Также предполагается, что компания будет играть важную роль в снижении ставок по ипотечным кредитам за счет расширения своего присутствия на рынке вторичного жилья, сфокусировавшись на рефинансировании ипотечных ценных бумаг, размещенных на первичном рынке, с помощью сделок секьюритизации.

Стратегия «ДОМ.РФ» также включает разработку финансовых механизмов, способствующих развитию арендного жилищного фонда. Компания планирует сформировать стандарты для сектора аренды жилой недвижимости и поддерживать принятие необходимой законодательной базы в целях дальнейшего развития деятельности в этом направлении и повышения мобильности работающего населения по всей стране. Объем приобретения жилых объектов в настоящее время составляет около 5% активов компании. По мнению S&P, прямая подверженность «ДОМ.РФ» рискам, связанным с сектором жилой недвижимости, останется ограниченной в среднесрочной перспективе.