МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги госкомпании «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) до инвестиционного уровня — с «BB+/B» до «BBB-/A-3», говорится в сообщении компании.
Прогноз изменения рейтингов «Стабильный». Теперь «Дом.РФ» имеет два инвестиционных рейтинга — от международных агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings, указывается в сообщении.
Повышение рейтингов компании последовало за повышением суверенных рейтингов России 23 февраля 2018 года.
"S&P отмечает очень важную роль госкорпорации как единственной российской государственной организации, отвечающей за развитие инфраструктуры ипотечного рынка, которую правительство РФ рассматривает как важнейший инструмент реализации политики по повышению доступности жилья", — говорится в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, в базовом сценарии S&P считает, что отрицательный капитал банка «Российский капитал», который передан компании в конце 2017 года, будет восстановлен в течение 2018 года практически без давления на консолидированные показатели группы.
Также, по мнению S&P, госкорпорация продолжит демонстрировать высокую прибыльность, что будет поддерживать способность компании генерировать капитал, добавляется в сообщении.