S&P повысило рейтинги «Дом.РФ» до инвестиционного уровня — «BBB-/A-3»

Прогноз изменения рейтингов «Стабильный». Теперь «Дом.РФ» имеет два инвестиционных рейтинга — от международных агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings , указывается в сообщении.

Повышение рейтингов компании последовало за повышением суверенных рейтингов России 23 февраля 2018 года.

"S&P отмечает очень важную роль госкорпорации как единственной российской государственной организации, отвечающей за развитие инфраструктуры ипотечного рынка, которую правительство РФ рассматривает как важнейший инструмент реализации политики по повышению доступности жилья", — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, в базовом сценарии S&P считает, что отрицательный капитал банка «Российский капитал» , который передан компании в конце 2017 года, будет восстановлен в течение 2018 года практически без давления на консолидированные показатели группы.

Также, по мнению S&P, госкорпорация продолжит демонстрировать высокую прибыльность, что будет поддерживать способность компании генерировать капитал, добавляется в сообщении.