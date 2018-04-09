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Источники сообщили о строительстве МСЗ в Казани без гарантий для населения
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Источники сообщили о строительстве МСЗ в Казани без гарантий для населения 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Источник сообщил о просьбе «Ростеха» начать строительство мусоросжигающих заводов (МСЗ) в Казани и Подмосковье без гарантий. Ожидается, что такие гарантии будут получены в ходе строительных работ. А пока с компании не смогут списывать штрафы при срыве сроков реализации проекта или заморозки стройки. О такой возможности пишет «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. Ранее гарантийное обеспечение получила дочерняя компания «Ростеха» — «Альтернативная генерирующая компания» (АГК-1). Сумма гарантий составила 6 миллиардов рублей. Гарантию предоставляла «Сибэко». Однако в результате сумма была отозвана, а причины такого решения не раскрывались. Напомним, президент РТ Рустам Минниханов заявил, что завод может быть построен в Казани только при проведении международной экологической экспертизы. Мэру Казани Ильсуру Метшину поручили провести встречу с противниками строительства. На следующий день после встречи последовали задержания ряда участников переговоров со стороны активистов.
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