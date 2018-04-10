Европейские производители предупреждают о росте цен на бытовую технику

Из-за ослабления курса рубля в ближайшие несколько месяцев могут вырасти цены в розничных и сетевых российских магазинах.

Европейские производители предупредили российских ритейлеров о повышении цен на бытовую технику в связи с ослаблением курса рубля. Утром 10 апреля курс рубля по отношению к основным валютам упал, достигнув минимума 2016 года. В связи с этим будут откорректированы и отпускные цены.