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Европейские производители предупреждают о росте цен на бытовую технику
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Европейские производители предупреждают о росте цен на бытовую технику 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Из-за ослабления курса рубля в ближайшие несколько месяцев могут вырасти цены в розничных и сетевых российских магазинах.
Европейские производители предупредили российских ритейлеров о повышении цен на бытовую технику в связи с ослаблением курса рубля. Утром 10 апреля курс рубля по отношению к основным валютам упал, достигнув минимума 2016 года. В связи с этим будут откорректированы и отпускные цены.
Тем не менее крупные ритейлеры, на которых ссылается ТАСС, сообщают, что в ближайшее время скачка цен ждать не стоит. Процедура ценообразования отстает от изменения курса валют на несколько месяцев. Кроме того, торговые сети пообещали приложить максимум усилий для обуздания цен. А также пообещали продолжить различные скидочные акции.
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