VEON может продать бизнес в Таджикистане за $120-180 млн, — Аналитики Sberbank Investment Research

Цена и другие параметры сделки, а также информация о конечном бенефициаре ZET Mobile Ltd не раскрываются. Последние опубликованные показатели таджикского подразделения VEON охватывают 2015 год: тогда его вклад в консолидированную выручку составил 1,2% ($118 млн), а в совокупную EBITDA — 2,6% ($75 млн).