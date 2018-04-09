Ещё
VEON может продать бизнес в Таджикистане за $120-180 млн, — Аналитики Sberbank Investment Research
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

VEON может продать бизнес в Таджикистане за $120-180 млн, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
Цена и другие параметры сделки, а также информация о конечном бенефициаре ZET Mobile Ltd не раскрываются. Последние опубликованные показатели таджикского подразделения VEON охватывают 2015 год: тогда его вклад в консолидированную выручку составил 1,2% ($118 млн), а в совокупную EBITDA — 2,6% ($75 млн).
Стремление VEON продать свой бизнес в Таджикистане нас не удивляет. Его доля на местном рынке невелика (по оценкам AC&M, 15-16% совокупной абонентской базы в 2017 году), а у таджикских властей в прошлом году появились налоговые претензии к VEON и другим операторам, включая МегаФон. В связи с этим мы не думаем, что цена сделки окажется очень щедрой для VEON: мы бы ее оценили в $120-180 млн, включая долг. Столь широкий диапазон нашей оценки обусловлен тем, что у нас нет финансовых показателей продаваемого актива за последние годы. Кроме того, наша оценка учитывает возможный дисконт в связи с упомянутыми выше факторами, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
Прайм: последние новости
Дворкович: Власти РФ окажут поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США Санкции против Дерипаски, Керимова, Костина и Миллера означают отказ в визе США - госдеп ФАС разрешила "Мегафону" приобрести "Связного"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул255
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй88
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»136
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия173
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина42
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение