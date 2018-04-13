В АСВ сообщили о сроках начала выплат вкладчикам «Конфидэнс банка»

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии костромского "Конфидэнс банка" начнутся не позднее 27 апреля. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля 2018 года", — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс банка».