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В АСВ сообщили о сроках начала выплат вкладчикам «Конфидэнс банка»
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В АСВ сообщили о сроках начала выплат вкладчикам «Конфидэнс банка» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии костромского "Конфидэнс банка" начнутся не позднее 27 апреля. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля 2018 года", — заявили в агентстве.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс банка».
По величине активов банк на 1 марта занимал 275-е место в банковской системе России.
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