АСВ выплатит вкладчикам Лайтбанка около 317,6 миллиона рублей

"Согласно реестру обязательств ООО КБ «Лайтбанк» за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,1 тысячи вкладчиков, в том числе 15 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Страховое возмещение будет выплачиваться в двух регионах. В Москве за выплатой страхового возмещения на сумму около 284 миллионов рублей могут обратиться порядка 840 вкладчиков.

Ранее в апреле АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам Лайтбанка начнутся 10 апреля через Россельхозбанк

Банк России отозвал лицензию у Лайтбанка с 29 марта в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.