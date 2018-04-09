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Добыча Харьягинского СРП в 2018 году запланирована на уровне более 1,4 млн тонн.
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Добыча Харьягинского СРП в 2018 году запланирована на уровне более 1,4 млн тонн. 

Rambler News Service 54 минуты назад
Компания «Зарубежнефть-добыча Харьяга», оператор Харьягинского СРП, планирует сохранить добычу в рамках проекта в 2018 году на уровне более 1,4 млн тонн, говорится в сообщении «Зарубежнефти».
При этом в текущем году на Харьягинском месторождении запланирован ввод пяти скважин.
«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще пять скважин, сохранив годовой уровень добычи на отметке более 1,4 млн тонн», — говорится в сообщении.
В настоящее врем действующий нефтяной фонд Харьягинского месторождения составляет 37 скважин, которые обеспечивают добычу более чем 4,5 тыс. тонн нефти в сутки.
Как отмечает «Зарубежнефть», накопленная добыча на Харьягинском месторождении составила 20 млн тонн нефти (с момента начала промышленной эксплуатации Харьягинского месторождения в 1999 году).
1 августа 2016 года «Зарубежнефть» в лице своей дочерней организации «Зарубежнефть-добыча Харьяга» стала оператором проекта по разработке Харьягинского месторождения на условиях СРП после передачи от французской Total 20% доли и функций оператора. После завершения сделки доли участников распределились следующим образом: «Зарубежнефть» — 20%, «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (оператор) — 20%, «Статойл Харьяга АС» — 30%, «Тоталь РРР» — 20%, «Ненецкая нефтяная компания» — 10%.
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