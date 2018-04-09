Добыча Харьягинского СРП в 2018 году запланирована на уровне более 1,4 млн тонн.

Компания «Зарубежнефть-добыча Харьяга», оператор Харьягинского СРП, планирует сохранить добычу в рамках проекта в 2018 году на уровне более 1,4 млн тонн, говорится в сообщении «Зарубежнефти».

При этом в текущем году на Харьягинском месторождении запланирован ввод пяти скважин.

«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще пять скважин, сохранив годовой уровень добычи на отметке более 1,4 млн тонн», — говорится в сообщении.

В настоящее врем действующий нефтяной фонд Харьягинского месторождения составляет 37 скважин, которые обеспечивают добычу более чем 4,5 тыс. тонн нефти в сутки.

Как отмечает «Зарубежнефть», накопленная добыча на Харьягинском месторождении составила 20 млн тонн нефти (с момента начала промышленной эксплуатации Харьягинского месторождения в 1999 году).