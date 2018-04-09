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Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз за пять лет
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Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз за пять лет 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз в течение последних пяти лет и в 2017 году достиг 4,3 трлн рублей, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в ходе итоговой годовой коллегии министерства.
"В 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП России. За пять лет этот показатель увеличился в пять раз. В денежном эквиваленте это 4,3 трлн рублей", — сказал он. При этом объемы связанных с интернетом рынков выросли с 10% ВВП в 2012 году до 24% в 2017 году, добавил он.
По словам министра, количество занятых в интернет-экономике россиян за этот период увеличилось с 700 тыс. человек до 2,3 млн Аудитория Рунета в 2017 году составила почти 88 млн пользователей.
Никифоров рассказал, что объем услуг электронной коммерции с 2012 года вырос более чем в три раза — до 1,5 трлн рублей. В то же время производство цифрового контента (видео, музыка, игры и электронные книги) выросло почти в девять раз — с 8 млрд рублей в 2012 году до 70 млрд рублей в 2017 году. Число россиян, покупающих в сети легальный контент, увеличилось с 4 млн до 25 млн Легальные онлайн-кинотеатры посещают почти 40 млн человек в год.
"Все это говорит о том, что наши граждане хотят потреблять качественный контент и имеют возможность заплатить за устройство для его просмотра и за его аренду или покупку", — отметил глава Минкомсвязи.
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