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Грабители отобрали у нумизмата три рубля стоимостью более полумиллиона
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Грабители отобрали у нумизмата три рубля стоимостью более полумиллиона 

Мир24 31 минуту назад
В Санкт-Петербурге грабители отобрали у нумизмата три рубля стоимостью более полумиллиона рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на объединенную пресс‐службу судов Северной столицы.
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