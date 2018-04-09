ФАС вынесла предупреждение трем компаниям за дефицит бензина на бирже

ФАС России предупредила нефтяные компании «ТАИФ», «Фортеинвест» и "Сургутнефтегаз" о необходимости соблюдать нормы продажи бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке. ОБ этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС призвала нефтяные компании к соблюдению антимонопольного законодательства и исполнению обязательств, закрепленных в четырехстороннем соглашении, которое было заключено в 2011 году между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

"В марте 2018 года нефтяные компании ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок Российской Федерации . Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ФАС обратили внимание, что в период с 28 марта по 3 апреля 2018 года биржевая торговля «Сургутнефтегаза» осуществлялась «неравномерно и преимущественно крупными сделками», что привело к созданию искусственного дефицита на базе поставки и резкому росту цены на бензин.