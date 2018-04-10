ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за возможных нарушений при биржевых торгах бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «Роснефти» из-за действий на биржевых торгах бензином, которые могли привести к созданию дисбаланса спроса и предложения, говорится в сообщении ведомства. Компания должна устранить нарушения в срок до 17 апреля 2018 года.

Как поясняет ведомство, компания снизила объемы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки «Сургутнефтегаза» автомобильного бензина марки Аи-92.

По мнению ФАС, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.

В результате вышеуказанных действий в период с 28 марта по 3 апреля 2018 года рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%, отмечает ведомство.

«В связи с наличием в действиях НК «Роснефть» признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей (пункт 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции), ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем принятия мер по устранению последствий такого нарушения в срок до 17 апреля 2018 года», — говорится в сообщении. ФАС.

О выполнении предупреждения компания должна сообщить в ФАС в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.