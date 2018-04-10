Ещё
ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за возможных нарушений при биржевых торгах бензином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС выдала предупреждение «Роснефти» из-за возможных нарушений при биржевых торгах бензином 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Прайм
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «Роснефти» из-за действий на биржевых торгах бензином, которые могли привести к созданию дисбаланса спроса и предложения, говорится в сообщении ведомства. Компания должна устранить нарушения в срок до 17 апреля 2018 года.
Как поясняет ведомство, компания снизила объемы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки «Сургутнефтегаза» автомобильного бензина марки Аи-92.
По мнению ФАС, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.
В результате вышеуказанных действий в период с 28 марта по 3 апреля 2018 года рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%, отмечает ведомство.
«В связи с наличием в действиях НК «Роснефть» признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей (пункт 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции), ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем принятия мер по устранению последствий такого нарушения в срок до 17 апреля 2018 года», — говорится в сообщении. ФАС.
О выполнении предупреждения компания должна сообщить в ФАС в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.
Rambler News Service: последние новости
Bloomberg: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи в связи с санкциями США Тиньков оценил потери из-за падения фондового рынка в $250 млн Сбербанк оценил риск по компаниям из нового санкционного списка в менее 2,5% активов
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148107
Рубль продолжил резкое падение352
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России75
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым701
Сын Табакова взбесил народ159
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение