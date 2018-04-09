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Строящуюся к ЧМ-2018 станцию метро в Санкт-Петербурге грозят отключить от электричества за неуплату
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Строящуюся к ЧМ-2018 станцию метро в Санкт-Петербурге грозят отключить от электричества за неуплату 

ИА Синьхуа 10 минут назад
Санкт-Петербург, 9 апреля /Синьхуа/ — Петербургская сбытовая компания планирует с 11 апреля отключить электричество на строящейся станции метро «Новокрестовская» из-за долгов по оплате электроэнергии, сообщили сегодня в компании.
Долг компании «Метрострой» составляет 63,3 млн рублей /более 1 млн долларов/. Проблемы с оплатой электроэнергии начались с июля 2017 года.
По сообщению местного издания "Петербургский дневник", метростроители направили в компанию письмо с гарантией оплаты долга до 20 апреля. Причиной долга, по версии генподрядчика, могла стать неповоротливость системы банковского сопровождения.
Ранее на новой станции, строящейся к чемпионату мира по футболу, планировали с 14 апреля начать тестовую обкатку поездов. —0—
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