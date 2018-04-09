Строящуюся к ЧМ-2018 станцию метро в Санкт-Петербурге грозят отключить от электричества за неуплату

Санкт-Петербург , 9 апреля / Синьхуа / — Петербургская сбытовая компания планирует с 11 апреля отключить электричество на строящейся станции метро «Новокрестовская» из-за долгов по оплате электроэнергии, сообщили сегодня в компании.

Долг компании «Метрострой» составляет 63,3 млн рублей /более 1 млн долларов/. Проблемы с оплатой электроэнергии начались с июля 2017 года.

По сообщению местного издания "Петербургский дневник" , метростроители направили в компанию письмо с гарантией оплаты долга до 20 апреля. Причиной долга, по версии генподрядчика, могла стать неповоротливость системы банковского сопровождения.

Ранее на новой станции, строящейся к чемпионату мира по футболу, планировали с 14 апреля начать тестовую обкатку поездов. —0—