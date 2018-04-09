Рублик, не болей: Что последует после обвала на биржах

Российский финансовый рынок пережил 9 апреля черный понедельник — акции компаний, попавших в новый санкционный список Минфина США , существенно упали в цене. На валютных торгах вырос спрос на доллары и евро, российский рубль обесценился за несколько часов более чем на 3%. В соцсетях набирает популярность забытый хештег #рубликнеболей.

Крахом российской финансовой системы произошедшее назвать, конечно, нельзя. Но для отдельных игроков рынка, очевидно, наступил час икс. К примеру, одна из крупных х компаний "Русал" , контролируемая Олегом Дерипаской , уже заявила о возможном техническом дефолте по своим обязательствам. Акции «Русала» впервые в истории рухнули на 50%. К слову сказать, основной его кредитор — Сбербанк , ценные бумаги которого потеряли в цене 20%.

Индикатором негативных событий на российском финансовом рынке стало падение на 40% стоимости акций «Русала» на гонконгской бирже, напомнил в интервью Dni.Ru доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента Александр Аршавский. По его мнению, в краткосрочной перспективе рынок акций будет торговаться на низших значениях, инвесторы будут уходить из России . При этом рубль продолжит терять в цене.

К вечеру черного понедельника доллар стоил чуть больше 60 рублей, евро поднимался в цене до 75 рублей. Средневзвешенное падение рубля составило более 3% за день.

Как пояснил Аршавский, связано это с тем, что доллар в последние время стал своего рода убежищем, страховочной валютой на случай резкого ухудшения состояния финансовых рынков. По мнению эксперта, влияние политики на российский финансовый рынок в ближайшие месяцы, а, может быть, и годы будет только расти и мы столкнемся с дальнейшим падением национальной валюты.

Очевидно, что экономический блок правительства выработает меры по поддержке как экономики страны в целом, так и финансового и валютного рынков. Важно, чтобы в правительстве не забыли и о выполнении в полном объеме социальных обязательств. Что касается ставки Центробанка , которая в последние месяцы снижается, то при мощном давлении на рубль этот процесс прекратится, уверен экономист, эксперт РАНХиГС Владислав Гинько . По его мнению, Запад хочет загнать российскую экономику в угол.

Смысл санкций заключается в том, чтобы заставить Россию полностью сконцентрироваться внутри страны, потеряв внешние рынки.

Эксперт напоминает, что современная экономика не может существовать в изоляции от всего мира. Поэтому Россия не будет принимать, как того хочет Запад, драконовских мер по изоляции страны и ограничению денежных потоков, которые у нас часто не совсем правильно называют вывозом капитала. На самом деле речь идет о выходе на мировые рынки со своей продукцией и со своим капиталом.

"Сейчас актуальным становится сотрудничество со странами, которые не бояться ослушаться окриков из-за океана. С ними мы должны торговать и открывать новые возможности для совместного ведения бизнеса. И тогда российская экономика сможет с минимальными рисками пережить любые санкции", — сказал Гинько в интервью Dni.Ru.

По его словам, за последние годы рубль стал инструментом, впитывающим в себя внешнеполитические риски, а действия наших западных партнеров привели к тому, что политика и экономика стали тесно переплетаться между собой. Очевидно, что основной удар всех рисков принимает на себя рубль, ослабление которого имеет как сильные, так и слабые стороны.

Среди сильных экономист назвал стимулирование импортозамещения, увеличение спроса на отечественные товары и повышение конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках.

Давая прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективы, Гинько указал на то, что Россию могут ждать достаточно серьезные колебания. Гражданам же эксперт не рекомендовал пытаться заработать на колебаниях курса валют.

Играть на курсах валют я не рекомендую, так как это вопрос не только специальных знаний, но и вопрос инструментов, которые позволяют только профессиональным трейдерам зарабатывать как на повышении, так и на понижении курса доллара.

Падение рубля — не самое страшное испытание для России, мы проходили его несколько раз, начиная с 90-х годов. Другое дело — еще более серьезная изоляция, которая может грозить нашей стране. Эксперт РАНХиГС не исключил угрозы отключения России от мировой межбанковской системы обмен информации SWIFT и приостановки экспорта российских углеводородов в Европу.