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В Башкирии заключённые готовятся к полевым работам
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В Башкирии заключённые готовятся к полевым работам 

АиФ-Уфа 43 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
На производстве сельскохозяйственной продукции специализируются колонии-поселения КП-5 (г. Уфа) и КП-6 (г. Стерлитамак). Учреждения готовятся к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РБ. Под картофель отвели 110 га арендованных земель. КП-6 также посадит овощные культуры на 17,5 гектаров собственных угодий. Под капусту отведено порядка 8,5 гектаров, под свеклу — более 4,5, под морковь — около 4,5 гектаров. В этом сезоне планируют собрать порядка двух тысяч тонн картофеля, более 300 тонн капусты, 110 тонн моркови, 100 тонн свеклы. Это позволит полностью обеспечить потребности осуждённых исправительных учреждений республики. Часть урожая перерабатывается на месте, в своих цехах.
— В колониях имеется собственная сельскохозяйственная техника, она уже отремонтирована и готова выйти в поле, как только позволят погодные условия, — сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Глеб Полиновский. Кроме того, в теплицах КП-6 выращивают огурцы, помидоры, баклажаны и перец.
Обеспечение продовольствием самих себя является одним из важных направлений развития уголовно-исполнительной системы. Расширение собственного сельскохозяйственного производства позволяет снизить расходы на покупку продуктов и создать новые рабочие места.
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