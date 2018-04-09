Как достичь мастерства в любимом деле, расскажут на Digitale 10

12 и 13 апреля в Crowne Plaza St.Petersburg Airport состоится ежегодное бизнес-событие Петербурга — Digitale. В этом году конференция проводится в 10-й раз и посвящена теме «Мастерство».

Юбилейная конференция соберет в одном месте лучших представителей своего дела. На Digitale X выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов.

Digitale сохранит полюбившийся двухдневный формат. Выступления спикеров разделены на четыре параллельных потока: «предпринимательство», «менеджмент», «маркетинг» и «личная эффективность». Благодаря этому каждый участник сможет составить для себя собственную индивидуальную программу, максимально соответствующую его интересам.

Собственным опытом о мастерстве в бизнесе будут делиться Ксения Рясова — президент компании FiNN FLARE, Эдуард Остроброд — вице-президент SELA, член попечительского совета Рыбаков Фонд, Дмитрий Потапенко , управляющий партнер Management Development Group.

Традиционно конференция завершится бизнес-вечеринкой Digitale-Party, которая дает уникальную возможность поучаствовать в ожесточенных баттлах спикеров, пообщаться с интересными людьми и поделиться впечатлениями от насыщенной двухдневной программы конференции.