Как достичь мастерства в любимом деле, расскажут на Digitale 10 

12 и 13 апреля в Crowne Plaza St.Petersburg Airport состоится ежегодное бизнес-событие Петербурга — Digitale. В этом году конференция проводится в 10-й раз и посвящена теме «Мастерство».
Юбилейная конференция соберет в одном месте лучших представителей своего дела. На Digitale X выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов.
Digitale сохранит полюбившийся двухдневный формат. Выступления спикеров разделены на четыре параллельных потока: «предпринимательство», «менеджмент», «маркетинг» и «личная эффективность». Благодаря этому каждый участник сможет составить для себя собственную индивидуальную программу, максимально соответствующую его интересам.
В каждый поток приглашены профессионалы именно указанной области. В потоке маркетинг расскажут как достичь мастерства в создании продукта. Среди спикеров: Алина Щербинина — вице-президент по маркетингу авиакомпании Utair, Игорь Манн — известный маркетолог и писатель, Дмитрий Степанов — директор по новым продуктам «Яндекс», Александр Круглов, директор по маркетингу VK.
Собственным опытом о мастерстве в бизнесе будут делиться Ксения Рясова — президент компании FiNN FLARE, Эдуард Остроброд — вице-президент SELA, член попечительского совета Рыбаков Фонд, Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group.
Участники узнают секреты успешного менеджмента от Натальи Романовой — генерального директора Cirque du Soleil в России, Юрия Андресова — председатель правления Банка Хоум Кредит, Бориса Дьяконова — главы банка «Точка».
Личной историей успеха и достижения мастерства поделятся Александр Невзоров — советник генерального директора «Первого канала», Александр Кержаков — российский футболист, Илья Попов — генеральный продюсер Группы Компаний«Рики».
Традиционно конференция завершится бизнес-вечеринкой Digitale-Party, которая дает уникальную возможность поучаствовать в ожесточенных баттлах спикеров, пообщаться с интересными людьми и поделиться впечатлениями от насыщенной двухдневной программы конференции.