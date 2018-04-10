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Сбербанк отложил размещение облигаций на 15 млрд рублей
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Сбербанк отложил размещение облигаций на 15 млрд рублей 

Банки.ру 36 минут назад
Сбербанк отложил размещение облигаций объемом 15 млрд рублей из-за высокой волатильности на рынке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов», — говорится в релизе.
Сбор заявок должен был пройти 10 апреля, с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,95—7,1%.
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