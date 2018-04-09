Аграрии Новосибирской области получат скидки на дизтопливо для посевной

"Давайте от скидок не будем отказываться, найдем возможность быстро подписать [соглашение], ввиду того, что вовсю идет закупка топлива для посевной кампании. Просьба оперативно разрешить вопрос с соглашением", — сказал Травников в понедельник на аппаратном совещании.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Евгений Лещенко, за прошлую неделю цена на дизельное топливо поднялась на 700 рублей.

"На прошедшей неделе мы отметили рост цен на горюче-смазочные материалы — летнее топливо подорожало на 700 рублей, итого, сейчас отпускная цена составляет 46,7 тыс. рублей. По результатам переговоров с компанией «Газпром нефть» региону предложена скидка для отпуска дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на 400 рублей на тонну", — сказал Лещенко. По его словам, по условиям соглашения аграрии обязаны закупить определенный объем топлива.

Размеры господдержки для проведения посевной кампании в этом году составляют 1,925 млрд рублей, аграриям уже предоставлен 1 млрд «Темпы доведения средств господдержки в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом. До начала весенне-полевых работ доведено более 54% », — добавил Лещенко.