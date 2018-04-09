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ФАС разрешила «Мегафону» купить «Связной»
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ФАС разрешила «Мегафону» приобрести «Связной» 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ФАС России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited — структуры оператора «Мегафон» — о приобретении АО «Связной логистика» и подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис», следует из материалов ФАС.
«В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании «Лефборд Инвестментс Лимитед» … о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности акционерного общества «Связной Логистика» … и общества с ограниченной ответственностью «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» … и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в материалах ведомства.
О своем интересе к покупке «Связного» «Мегафон» заявлял летом 2017 года, когда осуществлял покупку другого крупного ритейлера — «Евросети».
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