ФАС разрешила «Мегафону» купить «Связной»

ФАС России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited — структуры оператора «Мегафон» — о приобретении АО «Связной логистика» и подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис», следует из материалов ФАС.
«В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании «Лефборд Инвестментс Лимитед» … о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности акционерного общества «Связной Логистика» … и общества с ограниченной ответственностью «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» … и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в материалах ведомства.
О своем интересе к покупке «Связного» «Мегафон» заявлял летом 2017 года, когда осуществлял покупку другого крупного ритейлера — «Евросети».