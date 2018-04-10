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Энерготрансбанк изменил ставки по вкладам в рублях
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Энерготрансбанк изменил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Депозит «Доход» (от 30 тыс. рублей на сроки от месяца до двух лет) открывается теперь под 5,4—7,15% годовых (ранее — под 5,75—7,7%).
Продуктовый виджет
Вклад «Накопление» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) привлекается под 5,5—6,65% годовых (прежде — под 5,55—6,9%).
Проценты по двум депозитам выплачиваются в конце срока.
Процентные ставки по вкладу «Персона» (от 1,5 млн рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) равны 6—6,85% годовых (вместо 6,2—7,25%), а по «Пенсионному» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до двух лет) — 5,5—6,9% (прежде — 5,8—7,2%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Комфорт» (от 30 тыс. рублей на сроки от полугода до двух лет) доступен под 5,05—6,05% годовых (ранее — под 4,9—6,1%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Процентная ставка по депозиту «Привилегия» (от 10 млн рублей на сроки от шести до девяти месяцев) понижена до 6,95% годовых (с 7,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все вклады, кроме «Дохода», пополняемые. Предусмотрено увеличение ставки по вкладам «Доход», «Накопление» и «Комфорт» в рублях на 0,3 процентного пункта при их оформлении через интернет-банк.
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