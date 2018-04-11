Акибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Депозиты «Пенсионный — 367» и «Пенсия» http://www.banki.ru/products/deposits/deposit/1799… открываются теперь под 6,5—7% (ранее — под 6,75—7,25%). Пороговые суммы: 10 рублей, 50 тыс., 100 тыс. рублей; срок — год.

Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (на три года) доступен в данный момент в сумме от 100 тыс. рублей под 6,75% годовых, от 1 млн рублей — под 7% (прежде — под 7% и 7,25%). Проценты выплачиваются раз в полгода.

Продуктовый виджет

Вклад «С частичным изъятием!» привлекается под 5,75—6,75% годовых в зависимости от суммы (до этого — под 6—7%). Пороговые значения: 10 тыс., 100 тыс., 500 тыс., 1 млн рублей. Срок размещения — полгода.

«Пенсионный — Стандарт» предполагает три периода начисления процентов со ставками 5,75—6,25% годовых при сумме вложения от 100 рублей, 6,25—6,75% — при сумме от 20 тыс., 6,5—7% — при сумме от 100 тыс. рублей. Ставки за весь год нахождения средств на счете для трех суммовых диапазонов равны 6,06%, 6,56% и 6,81% (вместо 6,31—7,06%).

Проценты по двум депозитам выплачиваются ежемесячно.

Вклады пополняемые.