Тюменская птицефабрика приступила к строительству птичников стоимостью 1,6 млрд рублей

ТЮМЕНЬ , 9 апреля. / ТАСС /. Птицефабрика «Продо Тюменский бройлер» приступила к строительству шести птичников стоимостью 1,6 млрд рублей. Это крупнейший инвестиционный проект, реализующийся в Тюменском районе в 2018 году, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления информационной политики администрации Тюменского района Андрей Жилин

"На птицефабрике «Продо Тюменский бройлер» приступили к реализации самого крупного в этом году инвестиционного проекта в Тюменском районе. Его первый этап по возведению шести птичников обойдется в 1,6 млрд рублей. Все птичники планируется ввести в эксплуатацию в этом году", — сказал он.

Ранее сообщалось, что на предприятии, расположенном в поселке Каскара Тюменской области , планируют выпускать до 50 тыс. тонн готовой продукции в год. Договоренности по развитию предприятия в феврале зафиксировали в соглашении губернатор региона Владимир Якушев и генеральный директор компании «Продо» Петр Илюхин.

По информации пресс-службы губернатора региона, предприятие является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области. Группа «Продо» реализует масштабную поэтапную программу модернизации и расширения мощностей птицефабрики, к 2021 году планируется реконструкция шести существующих корпусов по откорму поголовья.

Группа «Продо» основана в 2004 году, ее предприятия расположены в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах. «Продо Тюменский бройлер» — предприятие с замкнутым технологическим циклом по производству мяса птицы и его глубокой переработке с объемом выпуска более 32 тыс. тонн готовой продукции в год. В ассортимент входит более 175 наименований товаров.