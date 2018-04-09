Ещё
Газпромбанк обновил условия рефинансирования кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газпромбанк обновил условия рефинансирования кредитов 

Банки.ру 1 час назад
Газпромбанк снизил на 0,5 процентного пункта ставку по кредиту «Рефинансирование», в рамках которого денежные средства выдаются на погашение задолженности в других банках. Теперь при сроке кредитования от шести месяцев до пяти лет ставка составляет 11,9% годовых, от пяти до семи лет — 14,75% годовых.
Кроме того, банк ввел надбавку в размере 3 п. п. для заемщиков, отказавшихся от оформления финансовой защиты. Прежде наличие страховки не влияло на размер процентной ставки.
Без обеспечения клиенты могут получить до 2 млн рублей, под поручительство — до 3,5 млн рублей. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Продуктовый виджет
«Произошедшие изменения негативно сказались на условиях кредитования для заемщиков. Несмотря на снижение базовой ставки, стоимость кредита для клиента будет выше, чем раньше либо за счет стоимости страхового полиса, либо за счет повышенной ставки. Стоит отметить, что банк предлагает присоединиться к договору коллективного страхования. Это означает, что клиент не сможет воспользоваться периодом «охлаждения» и вернуть страховую премию расторгнув договор в течение 14 дней, если решит отказаться от страхования после оформления кредита», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Заемщику по своему усмотрению могут выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, в последнем случае итоговая переплата будет ниже.
Банки.ру: последние новости
ФАС одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке ретейлера «Связной» Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законопроекту о страховании вкладов малого бизнеса RAEX подтвердило Сибсоцбанку рейтинг «ruBB+»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул262
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй88
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»143
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия174
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение