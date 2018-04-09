Газпромбанк обновил условия рефинансирования кредитов

Газпромбанк снизил на 0,5 процентного пункта ставку по кредиту «Рефинансирование», в рамках которого денежные средства выдаются на погашение задолженности в других банках. Теперь при сроке кредитования от шести месяцев до пяти лет ставка составляет 11,9% годовых, от пяти до семи лет — 14,75% годовых.

Кроме того, банк ввел надбавку в размере 3 п. п. для заемщиков, отказавшихся от оформления финансовой защиты. Прежде наличие страховки не влияло на размер процентной ставки.

Без обеспечения клиенты могут получить до 2 млн рублей, под поручительство — до 3,5 млн рублей. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Продуктовый виджет

«Произошедшие изменения негативно сказались на условиях кредитования для заемщиков. Несмотря на снижение базовой ставки, стоимость кредита для клиента будет выше, чем раньше либо за счет стоимости страхового полиса, либо за счет повышенной ставки. Стоит отметить, что банк предлагает присоединиться к договору коллективного страхования. Это означает, что клиент не сможет воспользоваться периодом «охлаждения» и вернуть страховую премию расторгнув договор в течение 14 дней, если решит отказаться от страхования после оформления кредита», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Заемщику по своему усмотрению могут выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, в последнем случае итоговая переплата будет ниже.