Банк Казани снизил ставки по потребкредитам

Банк Казани снизил ставку по программам потребительского кредитования на 0,5 процентного пункта.

Теперь кредит «Потребительский классический» выдается под 11,9—13,9% годовых на срок до пяти лет. Минимальная сумма заимствования составляет 200 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Обеспечением выступает залог транспортных средств, ценных бумаг или прав требования по депозиту.

По кредиту «На большие цели» ставка варьируется от 10,4% до 10,9% годовых, а минимальная сумма составляет 300 тыс. рублей. Кредит должен быть обеспечен залогом недвижимости. В качестве дополнительного обеспечения принимаются залог автомобиля, ценных бумаг или прав требования по депозиту.

Продуктовый виджет

По программе «Рефинансирование» денежные средства в сумме от 50 тыс. рублей выдаются на погашение задолженности в другом банке. Проценты начисляются по ставке 10,9% годовых. До момента предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, ставка увеличивается на 1 п. п. Срок кредита может достигать семи лет. В качестве обеспечения банк принимает залог недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или прав требования по депозиту. Заемщикам с положительной кредитной историей ссуда в размере до 600 тыс. может быть предоставлена без обеспечения.

Имущественное страхование недвижимости и транспортных средств является обязательным, за исключением случаев, когда их общая залоговая стоимость составляет величину, не менее чем в два раза превышающую величину кредита. При несвоевременном предоставлении страхового полиса в банк или отказе от страхования транспортного средства на второй и последующие годы ставка увеличивается на 4 п. п. Клиентам, состоящим в браке потребуется поручительство супруги (а).

Ставки актуальны для заемщиков, заключивших договор расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы. В случае отсутствия страхования от потери работы ставка будет выше на три процентных пункта, а при полном отказе от личного страхования — на шесть процентных пунктов. При оформлении договора страхования на срок, равный не менее половине срока кредитования, процентная ставка увеличивается на 1,5 п. п.

«Программы выделяются на рынке за счет низких ставок, однако банк предъявляет довольно строгие требования к обеспечению и страхованию и применяет высокие надбавки в случае отказа клиента от страховки», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).