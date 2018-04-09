Ещё
Банк Казани снизил ставки по потребкредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк Казани снизил ставки по потребкредитам 

Банки.ру 1 час назад
Банк Казани снизил ставку по программам потребительского кредитования на 0,5 процентного пункта.
Теперь кредит «Потребительский классический» выдается под 11,9—13,9% годовых на срок до пяти лет. Минимальная сумма заимствования составляет 200 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Обеспечением выступает залог транспортных средств, ценных бумаг или прав требования по депозиту.
По кредиту «На большие цели» ставка варьируется от 10,4% до 10,9% годовых, а минимальная сумма составляет 300 тыс. рублей. Кредит должен быть обеспечен залогом недвижимости. В качестве дополнительного обеспечения принимаются залог автомобиля, ценных бумаг или прав требования по депозиту.
Продуктовый виджет
По программе «Рефинансирование» денежные средства в сумме от 50 тыс. рублей выдаются на погашение задолженности в другом банке. Проценты начисляются по ставке 10,9% годовых. До момента предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита, ставка увеличивается на 1 п. п. Срок кредита может достигать семи лет. В качестве обеспечения банк принимает залог недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или прав требования по депозиту. Заемщикам с положительной кредитной историей ссуда в размере до 600 тыс. может быть предоставлена без обеспечения.
Имущественное страхование недвижимости и транспортных средств является обязательным, за исключением случаев, когда их общая залоговая стоимость составляет величину, не менее чем в два раза превышающую величину кредита. При несвоевременном предоставлении страхового полиса в банк или отказе от страхования транспортного средства на второй и последующие годы ставка увеличивается на 4 п. п. Клиентам, состоящим в браке потребуется поручительство супруги (а).
Ставки актуальны для заемщиков, заключивших договор расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы. В случае отсутствия страхования от потери работы ставка будет выше на три процентных пункта, а при полном отказе от личного страхования — на шесть процентных пунктов. При оформлении договора страхования на срок, равный не менее половине срока кредитования, процентная ставка увеличивается на 1,5 п. п.
«Программы выделяются на рынке за счет низких ставок, однако банк предъявляет довольно строгие требования к обеспечению и страхованию и применяет высокие надбавки в случае отказа клиента от страховки», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
Банки.ру: последние новости
ФАС одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке ретейлера «Связной» В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками ЦБ сообщил о кадровых перестановках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул262
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй88
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»143
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия174
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение