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Организатор IPO IBS оценил компанию в 22-26 млрд рублей
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Организатор IPO IBS оценил компанию в 22-26 млрд рублей 

Rambler News Service 33 минуты назад
Российская IT-компания IBS, объявившая о намерении провести IPO на Московской бирже, оценена перед размещением в 22-26 млрд рублей за весь бизнес. Это оценка одного из организаторов IPO — Renaissance Capital — на 4 апреля, следует из аналитической записки банка для инвесторов (есть у RNS).
«Наша справедливая оценка методом DCF (discounted cash flow; метод дисконтированных денежных потоков. — RNS) составляет 23,6 млрд рублей. Диапазон нашей справедливой оценки составляет 22-26 млрд рублей», — сказано в аналитических материалах инвестбанка.
Этот диапазон соответствует оценке в 7,6-9 EV/EBITDA 2017 года и 6,9-8,3 EV/EBITDA 2018 года.
Renaissance Capital также приводит текущие финансовые показатели компании и прогноз на будущие годы. В 2017 году общая выручка IBS составляла 21,422 млрд рублей (+29,2% год к году), прогноз на 2018 год — 24,761 млрд рублей (+15,6%), на 2019 год — 27,651 млрд рублей (+11,7%).
«Сделки M&A после IPO могут ускорить рост», — говорится в материалах.
Чистая прибыль IBS в 2017 году была равна 1,461 млрд рублей, увеличившись на 150% к 2016 году. Прогноз Renaissance Capital на 2018 год — рост на 40%, до 2,048 млрд рублей.
IBS объявила о намерении провести IPO на Московской бирже 4 апреля. В рамках предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции компании. Акции будут предложены компанией, а также ее текущим акционером, ООО «ИБС Холдинг», которое принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.
Организаторы IPO — Citigroup, Renaissance Capital и Sova Capital.
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