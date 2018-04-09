На реконструкцию аэровокзала уфимского аэропорта направят два миллиарда рублей

Финансирование будет осуществляться как за счет средств бюджета, так и за счет собственных средств оператора воздушной гавани и займов. Как сообщается на сайте госзакупок, в перечне работ — строительство нового терминала внутренних линий, топливохранилища, демонтаж инфраструктуры, реконструкция систем электроснабжения.

Все работы будут производиться в два этапа.

Напомним, ранее стоимость работ оценивали в три миллиарда рублей.

Помимо ООО «Стройсервис» в конкурсте также участвовало ООО «ЯнтарьСервисБалтик» ( Калининград ), однако его заявку признали несоответствующей требованиям.

Предполагается, что после окончания всех работ пропускная способность терминала значительно увеличится — с 600 до 1,2 тысяч пассажиров.