Потери владельцев криптовалют в результате их краж в 2018 году составляют $1,36 млрд

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами (непосредственно хищение или мошеннические ICO — привлечения инвестиций в цифровых активах), с начала 2018 года составил $1,36 млрд, сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова , выступая на Московском биржевом форуме.

"С начала 2018 года в мире совершено 22 крупные мошеннические схемы с использованием цифровых финансовых активов, криптовалют. Похищено около $1,36 млрд в криптовалюте, или $23 млн в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более $420 млн", — отметила Мельникова, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении ЦБ статистику.

В конце января одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck потеряла 500 млн единиц в криптовалюте NEM (около $420 млн). В компании заявили, что сумма была выведена с ее кошелька незаконным путем.

По словам главы Мосбиржи Александра Афанасьева, регуляторные «песочницы», в том числе та, которую создает ЦБ для тестирования и выработки регулирования новых финансовых технологий, можно сравнить с «бассейном без воды»: в них совершаются не рыночные сделки, в то время как рынок уже явно демонстрирует заинтересованность во внедрении в практику некоторых из технологий, к примеру, криптовалют.

"Я категорически против того, чтобы называть «песочницы» без криптовалют бассейном без воды. Это скорее бочка меда без ложки дегтя", — отметила Мельникова.