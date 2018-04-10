Ещё
Потери владельцев криптовалют в результате их краж в 2018 году составляют $1,36 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потери владельцев криптовалют в результате их краж в 2018 году составляют $1,36 млрд 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами (непосредственно хищение или мошеннические ICO — привлечения инвестиций в цифровых активах), с начала 2018 года составил $1,36 млрд, сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, выступая на Московском биржевом форуме.
"С начала 2018 года в мире совершено 22 крупные мошеннические схемы с использованием цифровых финансовых активов, криптовалют. Похищено около $1,36 млрд в криптовалюте, или $23 млн в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более $420 млн", — отметила Мельникова, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении ЦБ статистику.
В конце января одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck потеряла 500 млн единиц в криптовалюте NEM (около $420 млн). В компании заявили, что сумма была выведена с ее кошелька незаконным путем.
По словам главы Мосбиржи Александра Афанасьева, регуляторные «песочницы», в том числе та, которую создает ЦБ для тестирования и выработки регулирования новых финансовых технологий, можно сравнить с «бассейном без воды»: в них совершаются не рыночные сделки, в то время как рынок уже явно демонстрирует заинтересованность во внедрении в практику некоторых из технологий, к примеру, криптовалют.
"Я категорически против того, чтобы называть «песочницы» без криптовалют бассейном без воды. Это скорее бочка меда без ложки дегтя", — отметила Мельникова.
ТАСС: последние новости
Обыкновенные акции Сбербанка обрушились на 20% Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций ФАС согласовала слияние "Связного" и "Евросети"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены234
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля166
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста96
Порошенко повторит действия США против России103
Меркель анонсировала встречу без России89
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение