ГК «Пионер» планирует 25 апреля собрать заявки на облигации на 3 млрд руб 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «Пионер» планирует 25 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 11,5-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,01-12,55% годовых.
Компания планирует разместить трехлетние биржевые облигации с квартальными купонами и офертой через два года с даты размещения. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 апреля. Организаторами выступят БК «Регион» и Московский кредитный банк.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в октябре 2016 года.
ГК «Пионер» основана в 2001 году. Группа строит объекты жилого и коммерческого назначения на территории Москвы и Санкт-Петербурга.