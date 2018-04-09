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ГК «Пионер» планирует 25 апреля собрать заявки на облигации на 3 млрд руб
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ГК «Пионер» планирует 25 апреля собрать заявки на облигации на 3 млрд руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «Пионер» планирует 25 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 11,5-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,01-12,55% годовых.
Компания планирует разместить трехлетние биржевые облигации с квартальными купонами и офертой через два года с даты размещения. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 апреля. Организаторами выступят БК «Регион» и Московский кредитный банк.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в октябре 2016 года.
ГК «Пионер» основана в 2001 году. Группа строит объекты жилого и коммерческого назначения на территории Москвы и Санкт-Петербурга.
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