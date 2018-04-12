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Объем выдачи ипотеки в России вырос на 85%
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Объем выдачи ипотеки в России вырос на 85% 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
В первом квартале 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 85%, до 600 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ДОМ. РФ (ранее АИЖК), поступившем в "Газету.Ru".
"По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% выше уровня марта 2017 года). Всего в I квартале 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 года)", — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.
Как стало известно, основным фактором роста стали рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.
Плутник отметил, что рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%.
Ранее сообщалось, что Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки.
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