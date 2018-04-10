Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в марте вырос на 50% — до 8,3 тыс. единиц

«В марте 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 8,3 тыс. единиц, что на 50,3% больше, чем годом ранее. По итогам же I квартала 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 19,2 тыс. штук — на 43% больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером рынка грузовиков все так же является российский производитель КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,7 тыс. штук — на 47,8% выше результата марта 2017 г. На втором месте располагается отечественный ГАЗ, показатель которого вырос на 26,6% (до 791 штуки). Далее идут шведские Volvo (647 штук; +75,3%) и Scania (614 штук; +61,2%). В пятерку лидеров также попал и немецкий MAN (533 штуки; +113,2%).