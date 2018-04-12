Внешний долг РФ за I квартал вырос на 1,2%

Внешний долг РФ с начала года вырос на 6,1 миллиарда долларов, или на 1,2%, и составил на 1 апреля 524,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 524,9 миллиарда долларов. С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 миллиарда долларов США, или на 1,2%, за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны. Внешний долг частного сектора практически не изменился", — говорится в сообщении.