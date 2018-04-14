Объем экспорта РФ в 2017 году вырос на 25%

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Объем экспорта России в 2017 году увеличился на 25% до $357 млрд благодаря новым рынкам сбыта. Об этом на круглом столе о формировании и продвижении экспортного потенциала в рамках Красноярского экономического форума сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов

"В 2017 году общий экспорт России составил $357 млрд Рост к уровню 2016 года порядка 25%. Несырьевой экспорт составляет $133,7 млрд", — заявил Каламанов.

По его словам, опережающую динамику к уровню 2016 года показал автопром: более 31%, экспорт по линии железнодорожного машиностроения вырос на 24%. «Здесь нам позволило это сделать нахождение новых рынков, таких как Иран Куба . В свое время, понятно, что рынки были другими. Поэтому хочу еще раз акцентировать внимание на нахождении новых рынков сбыта», — подчеркнул спикер.

Кроме того, хорошую динамику по росту объемов экспорта показали сельхозмашиностроение, химическая и лесная промышленности. «Все это позволяет говорить, что в принципе найдены точки роста [благодаря] государственной поддержке», — заключил Каламанов.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.