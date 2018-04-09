Ещё
Попавшим под санкции США компаниям пообещали поддержку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович пообещал дополнительную поддержку попавшим под санкции компаниям 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство окажет дополнительную поддержку компаниям, которые попали в санкционные списки США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы. Но в нынешней ситуации, при ухудшении положения будем — и заранее уже некоторые вещи обсуждали — будем эту поддержку оказывать», — сообщил Дворкович.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
Россия готовит ответ на ограничительные меры Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Rambler News Service: последние новости
В «Русале» предупредили о риске технического дефолта из-за санкций США США ввели санкции против Миллера, Дерипаски, Костина и Вексельберга ФАС разрешила «Мегафону» приобрести «Связной»
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул326
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»173
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй101
Санкции обрушили российский рынок113
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия204
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение