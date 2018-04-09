Попавшим под санкции США компаниям пообещали поддержку

Правительство окажет дополнительную поддержку компаниям, которые попали в санкционные списки США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы. Но в нынешней ситуации, при ухудшении положения будем — и заранее уже некоторые вещи обсуждали — будем эту поддержку оказывать», — сообщил Дворкович.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
Россия готовит ответ на ограничительные меры Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.