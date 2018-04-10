Ещё
Центробанк значительно повысил курс валют на 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк значительно повысил курс валют на 11 апреля 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Почти на пять рублей выросла европейская валюта.
Центральный банк России значительно повысил курсы валют на 11 апреля.
В частности, официальный курс доллара вырос на 3,79 рубля и составил 62 рубля 37 копеек. Еще более серьезный рост продемонстрировала европейская валюта — курс евро поднялся на 4,32 рубля, приравнявшись к 76 рублям 85 копейкам.
Данная информация опубликована на официальном сайте Центробанка.
Отметим, что ранее курс евро впервые за последние два года «взлетел» до 78 рублей. Стоимость рубля падает второй день подряд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Центробанка отметила, что не видит угрозы финансовой стабильности экономики РФ
Эксперты оценили резкие изменения курса евро и доллара
Вечерняя Москва: последние новости
Почему рубль рухнул после введения антироссийских санкций Владимир Путин внес в Думу законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции Эксперт: Снижение транзита убьет украинскую газотранспортную систему
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля154
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста68
Поставщики бытовой техники увеличивают цены109
Набиуллина прокомментировала падение рубля318
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД126
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение