Центробанк значительно повысил курс валют на 11 апреля

Почти на пять рублей выросла европейская валюта.

В частности, официальный курс доллара вырос на 3,79 рубля и составил 62 рубля 37 копеек. Еще более серьезный рост продемонстрировала европейская валюта — курс евро поднялся на 4,32 рубля, приравнявшись к 76 рублям 85 копейкам.

Данная информация опубликована на официальном сайте Центробанка.

Отметим, что ранее курс евро впервые за последние два года «взлетел» до 78 рублей. Стоимость рубля падает второй день подряд.

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