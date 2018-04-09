Ещё
Транскапиталбанк увеличил основной капитал за счет бессрочных субордов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Транскапиталбанк увеличил основной капитал за счет бессрочных субордов 

Банки.ру 42 минуты назад
Транскапиталбанк увеличил основной капитал до 13,8 млрд рублей, а общий объем собственных средств банка достиг 19,3 млрд Такие данные приводятся в сообщении ТКБ, распространенном в понедельник.
Как поясняется, банк увеличил размер основного капитала за счет бессрочных субординированных займов на сумму 0,9 млрд рублей.
«Увеличение капитала позволяет сохранять стабильно надежные финансовые показатели. Норматив достаточности основного капитала вырос до 8,5% при регуляторном минимуме 6%», — подчеркивается в релизе.
Предыдущее увеличение капитала произошло в феврале этого года за счет размещения дополнительной эмиссии акций на 150 млн рублей, напоминают в Транскапиталбанке.
Как сообщалось, на конец февраля 2018 года норматив достаточности основного капитала Транскапиталбанка Н1.2 составлял 7,8%. В марте несколько агентств понизили рейтинги ТКБ на фоне, в частности, сокращения капитала банка.
Новость
Банки.ру: последние новости
ЦБ сообщил о кадровых перестановках Тач Банк предлагает «Срочный» вклад Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии291
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия103
Степаненко покидает Россию65
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Политика
01:53
Ляшко решил жениться
В мире Другое
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение