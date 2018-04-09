Транскапиталбанк увеличил основной капитал за счет бессрочных субордов

Транскапиталбанк увеличил основной капитал до 13,8 млрд рублей, а общий объем собственных средств банка достиг 19,3 млрд Такие данные приводятся в сообщении ТКБ, распространенном в понедельник.

Как поясняется, банк увеличил размер основного капитала за счет бессрочных субординированных займов на сумму 0,9 млрд рублей.

«Увеличение капитала позволяет сохранять стабильно надежные финансовые показатели. Норматив достаточности основного капитала вырос до 8,5% при регуляторном минимуме 6%», — подчеркивается в релизе.

Предыдущее увеличение капитала произошло в феврале этого года за счет размещения дополнительной эмиссии акций на 150 млн рублей, напоминают в Транскапиталбанке.

Как сообщалось, на конец февраля 2018 года норматив достаточности основного капитала Транскапиталбанка Н1.2 составлял 7,8%. В марте несколько агентств понизили рейтинги ТКБ на фоне, в частности, сокращения капитала банка.

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