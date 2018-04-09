Приезжий в Москве похитил 16,6 млн долларов у бизнесмена из Сингапура

Полиция в Москве задержала мужчину, похитившего 16,6 миллиона долларов у бизнесмена из Сингапура под предлогом продажи акций фирмы, близкой к театру «Ленком». Об этом сообщает Агентство «Москва».

По предварительным данным, в июле 2014 года уроженец Азербайджана 1950 года рождения познакомился с директором крупной сингапурской компании и убедил его в том, что владеет 100% акций учрежденной им организации, занимающейся ресторанным и гостиничным бизнесом. На самом деле 25% акций компании принадлежали государственному театру «Ленком».

Злоумышленник и сингапурский предприниматель заключили договор купли-продажи акций фирмы на сумму 38 миллионов долларов, за вычетом 750 миллионов рублей. В итоге более 16,6 миллиона долларов были переведены на открытый преступником расчетный счет.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант находится под подпиской о невыезде.