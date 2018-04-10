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Рубль растет на открытии торгов
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Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд

Рубль растет на открытии торгов 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В частности, курс доллара снизился на 26 коп. и составил 60,4 руб.
Курс евро упал на 30 коп., до 74,4 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть продолжают расти, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до $69,06 за баррель.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, до $63,86 за баррель.
Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд
Рейтинговый список BBI состоит из 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после завершения торгов на бирже в Нью-Йорке. В рейтинге в данный момент находятся 25 россиян, за понедельник, 9 апреля, только один человек из списка увеличил состояние, остальные 24 сократили.
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