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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с декабря 2016 года
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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с декабря 2016 года 

Газета.Ru 1 час назад
«Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию изменения курсов валют.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть продолжают расти, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до $69,06 за баррель.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, до $63,86 за баррель.
Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд
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