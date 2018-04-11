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Евро по 80 и ажиотаж в обменниках
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Евро по 80 и ажиотаж в обменниках 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: BFM.RU
Рубль утром 11 апреля продолжил резкое падение. Евро уже протестировал так называемый круглый уровень 80 рублей, а доллар попытался дотянуться до 65.
10-го числа доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года. Стоимость нефти с утра снижалась на 0,32%, до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.
В обменниках уже ажиотаж, и валюта быстро заканчивается. Но где-то, как показал опрос Business FM, еще можно купить доллар по 79,7, а вот с долларом дешевле 64,5 — уже сложнее.
— Хотели купить доллары-евро?
— Да.
— А на какую сумму?
— Где-то тысячи 2-3.
— Продаем сейчас по 66 — доллары, и по 81 — евро.
— А сумма такая будет?
— Да, будет.
— А вообще не изменится курс со временем?
— Не знаю, он меняется в течении часа, даже в течение 15 минут меняется.
*** — Операционная касса, здравствуйте.
— Добрый день. Можно ли купить доллары-евро и по какому курсу?
— Какая сумма вас интересует?
— Где-то тысяча.
— Тысяча? Ну, доллар сейчас стоит 64,90, а евро у нас — 79,90.
— Скажите, а сколько вообще всего есть, если не тысяча, а две, пять?
— У нас очень мало валюты.
— Есть возможность, что пока я доеду, уже поменяется?
— Однозначно. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим. Валюты очень мало.
*** — Я попал в обмен валюты?
— Да.
— Скажите, можно ли у вас купить доллары-евро, и сколько это стоит?
— А сумма какая вас интересует?
— Ну, хотелось бы 10 тысяч — либо долларов, либо евро.
— Нет, в долларах, к сожалению, нет такой суммы, а евро у нас — 9 500. Курс — 80 ровно.
— А доллары, какой курс?
— 65.
— Большой ажиотаж?
— Да.
— А курс меняется часто у вас?
— Да, доллар растет и поэтому все меняется. И доллар, и евро.
— То есть за час, если я поеду, если что-то поменяется на рынках, то может другая быть?
— Вы тогда звоните, оставляйте заказ. В течение часа у вас ничего не поменяется.
Рубль упал после введения американских санкций. В Конгрессе США рассматривается законопроект, который предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
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