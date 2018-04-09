Завод по производству ветеринарных антибиотиков откроется в Приморье

Завод по производству ветеринарных антибиотиков, способный больше чем наполовину закрыть потребность в них у российских животноводческих компаний, появится в Приморском крае в ТОР «Надеждинская», сообщили в пресс-службе владельцев предприятия группы компаний «Арника».

"На площадке в ТОР «Надеждинская» начато проектирование предприятия высокотехнологичного биотехнологического производства «Ветфармасинтез» по производству ветеринарных антибиотиков мощностью две тысячи тонн в год. Объем производимой продукции составит около 50-60% потребности животноводства в Российской Федерации ", — говорится в сообщении.

По информации предприятия, планируется выпуск до 10 наименований самых различных антибиотиков. Общий объём инвестиций в проект составит более 50 миллионов долларов, а планируемая выручка более 15 миллиардов рублей в год.