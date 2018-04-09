Ещё
Завод по производству ветеринарных антибиотиков откроется в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод по производству ветеринарных антибиотиков откроется в Приморье 

Прайм 34 минуты назад
Завод по производству ветеринарных антибиотиков, способный больше чем наполовину закрыть потребность в них у российских животноводческих компаний, появится в Приморском крае в ТОР «Надеждинская», сообщили в пресс-службе владельцев предприятия группы компаний «Арника».
"На площадке в ТОР «Надеждинская» начато проектирование предприятия высокотехнологичного биотехнологического производства «Ветфармасинтез» по производству ветеринарных антибиотиков мощностью две тысячи тонн в год. Объем производимой продукции составит около 50-60% потребности животноводства в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По информации предприятия, планируется выпуск до 10 наименований самых различных антибиотиков. Общий объём инвестиций в проект составит более 50 миллионов долларов, а планируемая выручка более 15 миллиардов рублей в год.
Прайм: последние новости
En+ признала, что санкции США могут оказать существенное негативное влияние на ее бизнес Глава "Газпрома" прокомментировал санкции в свой адрес "Калашников" подтверждает планы покупки акций КМЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии258
Степаненко покидает Россию66
Швыряющая младенцев медработница попала на видео32
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1033
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение