Санкции в действии: «Русал» объявил о проблемах

Дефолт и обвал «Русала»

«По оценке компании, санкции OFAC [департамента минфина США по контролю за иностранными активами] могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании «Русал» и ее «дочек» — примечание «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении компании. Попадание «Русала» в санкционный список минфина США поставило его на грань технического дефолта. Об этом в понедельник заявила сама компания, распространив соответствующий релиз для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании рухнули более чем на 49%. По данным на 9:05 мск

В опубликованный 6 апреля список попал и сам предприниматель Олег Дерипаска, и находящиеся под его контролем компании, в том числе «Русал», En+ Group , «Базовый элемент», группа «ГАЗ».

В сообщении «Русала» подчеркивается: компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы его развития.

При этом «Русал» намерен исполнять текущие обязательства. «В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах», — говорится в сообщении компании.

Публикация годового отчета компании может быть отложена, также говорится в сообщении.

Компания сделала это заявление на фоне резкого снижения своих акций: на бирже в Гонконге они упали более чем на 40% вслед за включением компании в черный список США, сообщает агентство Bloomberg

В ходе торгов акции опускались до 2,76 гонконгского доллара.

Публикация сообщения о вероятности технического дефолта на самом деле существенно увеличила саму его вероятность, отмечают эксперты.

«Но при этом отсутствие информации относительно того, по каким именно обязательствам «Русал» объявит дефолт, сейчас создает вредоносную интригу и способствует росту объемов спекулятивных сделок. Я думаю, что в ближайшее время информация будет конкретизирована и паника сойдет на нет», — говорит гендиректор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Тем не менее, существенный урон, причиненный компании этой паникой, а так же введенные в ее отношении санкции, которые действительно могут воспрепятствовать развитию бизнеса за счет ограничений на доступ к иностранным инвестициям и заемному капиталу и даже ограничить поставки продукции на внешние рынки в связи с рисками, которые будут нести контрагенты, действительно существенным образом могут повлиять на политику «Русала» и аффилированных с ними структур Дерипаски по части погашения ранее сформированных долговых обязательств и, возможно, выплаты дивидендов.

Технический дефолт может, естественно, означать не банкротство, а пересмотр условий расчётов с текущим кредиторами, причём в итоге всё может быть даже выгодно для покупателей, особенно для тех, кто входит в них как раз в неспокойный период. Государство через свои банки может помочь с перекредитованием, тем более, что и некоторые из них являются держателями долга, отмечает Артем Деев , ведущий аналитик AMarkets.

Ранее Олег Дерипаска, которого Минфин США в пятницу включил в санкционный список, называл попадание в черный список безосновательным, хотя и ожидаемым.

«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», — передал журналистам слова бизнесмена его официальный представитель.

Дерипаска пообещал в понедельник проанализировать возникшую ситуацию с юристами и предоставить комментарий.

Швейцарцы забирают от «Реновы» контроль

В понедельник утром проявились первые плоды санкционного влияния на еще одну компанию, попавшую в новый список Минфина США. «Ренова» Виктора Вексельберга будет вынуждена расстаться с контролем над швейцарским машиностроительным концерном Sulzer.

Пресс-служба швейцарской компании сообщила 9 апреля, что накануне подписала обязывающее соглашение с «Реновой» о выкупе у группы Виктора Вексельберга 5 млн собственных акций.

На этот шаг Sulzer решила пойти, чтобы снизить возможность негативных последствий для своего бизнеса из-за санкций США, которые 6 апреля были введены в отношении самой «Реновы»и лично Виктора Вексельберга.

Сделку стороны планируют закрыть в течение недели. Покупать акции Sulzer будет исходя из средневзвешенной цены на Швейцарской фондовой бирже с 9 по 13 апреля 2018 года.

В настоящее время «Ренова» контролирует 63,42% Sulzer. После сделки ее доля снизится до 48,83%.

Sulzer также подчеркивает, что перечислит деньги «Ренове» только когда получит официальное подтверждение, что это не несет для нее санкционных рисков, уточняется в сообщении.

Текущая цена акций компании на бирже составляет порядка 117 швейцарских франков. При этом бумаги компании теряют более 6%. Вполне возможно, что санкционные новости скажутся на отношение инвесторов к ним и в дальнейшем. В результате цена выкупа, которая будет определяться, как средневзвешенная в рамках торгов с 9 по 13 апреля, может составить порядка 105 — 120 швейцарских франков, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

В другой крупной швейцарской компании, OC Oerlikon, у «Реновы» нет контроля: ей принадлежит 43,04% акций, и, таким образом, автоматически американские санкции на нее не распространяются, обращает внимание «Интерфакс»

Жертвы режима

На официальном сайте Минфина США говорится, что эти люди так или иначе связаны с ситуацией на Украине и в Сирии . Высокопоставленный представитель администрации США пояснил после обнародования досье, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России

Также он считает, что «российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства». Ранее чиновник сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России.

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.

Помимо этого, под санкции попадают компании, в которых половину доли и более прямо или косвенно контролируют фигуранты списка. Также по закону инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.

Мария Захарова Между тем, российские власти прорабатывают ответные меры на новые американские санкции. Есть целый список возможных мер и есть люди, которые этим занимаются, заявила 8 апреля официальный представитель МИД России