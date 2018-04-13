Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, корректируясь после недавнего падения.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,5-61,9 руб. По итогам первых минут торгов курс американской валюты составил 61,6 руб., снизившись на 39 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 75,89 руб. — это на 53 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 45,3 коп. — до 68,03 руб.

К 10:01 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,14% и составила $71,92 за баррель.

Цена майских контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,15% — до $66,97 за баррель.