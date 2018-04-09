Объем господдержки проекта «Газпром нефти» по изучению баженовской свиты определят летом

Объем господдержки проекта «Газпром нефти» по изучению баженовской свиты будет определен до середины 2018 года, сообщил исполнительный директор проекта «Бажен» Кирилл Стрижнев в интервью корпоративному журналу «Сибирская нефть».

«Первую очередь технологических проектов мы планируем утвердить в первом квартале 2018 года. До середины года определим конкретный объем господдержки на федеральном и региональном уровне», — сказал он.

Стрижнев также сообщил, что к концу года будет запущена открытая IT-платформа технологического полигона, через которую каждый действующий и потенциальный участник сможет получить всю информацию о проектах, о планах и о том, как стать партнером.

Как ранее сообщало RNS, в марте текущего года «Газпром нефть» [начала] (https://rns.online/energy/Gazprom-neft-nachala-sozdanie-dochki-po-izucheniyu-bazhenovskoi-sviti-2018-03-20/) создание дочерней компании «Технологический центр „Бажен“» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты. Компания будет создана путем выделения из другой дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Хантос».

Ранее руководитель проектного офиса «Бажен» Кирилл Стрижнев сообщал, что «Газпром нефть» создаст «дочку» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты до конца июля 2018 года. Стрижнев добавил, что в этом году планируется заключения необязывающих соглашений о партнёрстве. В свою очередь глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич пояснял, под каждую отдельную технологию будет создаваться дочернее общество технологического центра «Бажен».

Баженовская свита — горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2–3 тыс. метров. По оптимистичным оценкам геологов, ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100–170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 метров. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.