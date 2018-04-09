«Газпром нефть» надеется на принятие законопроекта о технологических полигонах в осеннюю сессию

«Газпром нефть» рассчитывает на принятие Госдумой в осеннюю сессию законодательных изменений в закон «О недрах» в части создании технологических полигонов, заявил исполнительный директор проекта «Бажен» Кирилл Стрижнев в интервью корпоративному журналу «Сибирская нефть».

«Мы рассчитываем, что закон будет вынесен на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы. В этом случае он мог бы вступить в силу к концу 2019 года. Тогда в 2020 году у нас будет возможность подать заявку на переоформление лицензии Пальяновского месторождения с разведки и добычи на технологический полигон», — отметил он.

По словам Стрижнева, это позволит в 2020–2025 годах сфокусироваться на развитии технологий, а не на выполнении обязательств по добыче углеводородов.

«Возможность добывать нефть при этом сохраняется, потому что только накопленная добыча в данном случае может быть критерием, определяющим эффективность технологии», — пояснил он.

Работа над проектом изменений в закон «О недрах» ведется с 2016 года. Они уже разработаны и прошли первый этап общественного обсуждения. В частности, они вводят понятие технологических и научных полигонов, которые могут создаваться как на участках нераспределенного фонда, так и в рамках уже существующих лицензий. Это новый тип недропользования, цель которого — не разведка и добыча ископаемых, а разработка и тестирование новых технологий.

Как ранее сообщало RNS, в марте текущего года «Газпром нефть» [начала] (https://rns.online/energy/Gazprom-neft-nachala-sozdanie-dochki-po-izucheniyu-bazhenovskoi-sviti-2018-03-20/) создание дочерней компании «Технологический центр „Бажен“» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты. Компания будет создана путем выделения из другой дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Хантос».

Ранее руководитель проектного офиса «Бажен» Кирилл Стрижнев сообщал, что «Газпром нефть» создаст «дочку» для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты до конца июля 2018 года.